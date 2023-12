CMF lança concurso para a criação do novo logótipo da Assembleia Municipal

A Câmara Municipal do Funchal está a promover um concurso de ideias para a criação do novo logótipo da Assembleia Municipal em Fevereiro de 2024.

Em nota emitida, a autarquia sublinha o papel da estrutura: Pela sua proximidade aos munícipes, pela heterogeneidade na sua composição e pela pluralidade de representação, a Assembleia Municipal desempenha um papel insubstituível na participação política democrática".

O concurso visa promover a valorização do processo democrático e das funções desempenhadas pelos deputados municipais, resultando na imagem que passará a ser usada em todos os meios e suportes de comunicação.

"O novo logótipo da Assembleia Municipal do Funchal deve ser original e criativo, refletindo, tanto quanto possível, os aspetos da identidade do concelho, da marca Funchal e da representatividade presente neste órgão deliberativo", diz o repto do município do Funchal.

As propostas deverão ser entregues entre 1 de Fevereiro e 30 de Abril e o vencedor receberá um prémio monetário de 2 mil euros.

O regulamento do concurso de ideias poderá ser consultado em www.funchal.pt e as dúvidas de interpretação poderão ser remetidas, dentro do prazo limite de apresentação de candidaturas, para o endereço [email protected]