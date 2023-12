Mãe de um dos reféns de Gaza inicia greve de fome

Oksana Lubnov, mãe de Alex Lubnov, de 32 anos e raptado na Faixa de Gaza desde 07 de outubro, iniciou uma greve de fome que só terminará quando o filho regressar.

Alex Lubnov foi sequestrado no festival realizado no 'kibutz' de Reim, atacado por milicianos do Hamas, onde trabalhava como gerente de bar. A sua mulher, Michal, está grávida.

"O que aconteceu noutro dia fez-me perceber que nada está a ser feito para fazê-los regressar. Só recebemos cadáveres todos os dias. Não tenho esperança", disse Oksana Lubnov, segundo o jornal israelita Yedioth Aharonoth.

"Só a diplomacia pode libertar os reféns, não a força. O exército só trouxe militares raptados e cadáveres. Se não houver acordo, não há esperança", argumentou.

O Governo israelita está a ser criticado pelas famílias dos reféns que continuam raptados na Faixa de Gaza pela sua recusa em aceitar um intercâmbio com o Movimento de Resistência Islâmica após a trégua em que as mulheres e os menores foram libertados.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, defende que os meios militares são a única forma eficaz de conseguir a libertação dos reféns. No entanto, na sexta-feira, três reféns que conseguiram aproximar-se das forças israelitas na Faixa de Gaza foram mortos a tiro pelos próprios militares israelitas.