Rota 101 Madeira volta à estrada em Abril do próximo ano e vai contar com Miguel Oliveira

A Associação de Doenças Neuro-Musculo-Esqueléticas da Madeira vai promover, entre os dias 25 e 29 de Abril de 2024, a Rota 101 Madeira. Neste evento vão participar personalidades como Miguel Oliveira, Carlota Carochinho (Campeã 2022 do Troféu Mini Velocidade), e Marco Neiva (Fundador da Rota do Norte).

A saída acontece no dia 25 de Abril, junto à Câmara Municipal do Funchal, passando por Câmara de Lobos, Ribeira Brava e Calheta. No dia seguinte, a partida acontece na Calheta, seguindo a comitiva para o Porto Moniz e São Vicente.

No terceiro dia, a saída é de São Vicente, rumo à Ponta Delgada e depois Santana. O evento termina no dia 28 de Abril com a saída de Santana, passando por Machico e terminando no Funchal.

As inscrições podem ser feitas através do email [email protected] ou do contacto 922114647.