Jaime Filipe dá a entender que apoio para idosos madeirenses será aumentado em 2024

O líder parlamentar do PSD, Jaime Filipe Ramos, admitiu, de forma implícita, que o Governo Regional deverá aumentar no próximo ano o Complemento Regional para Idosos em vigor na Madeira.

No âmbito da discussão de três propostas do PS, JPP e BE que pedem uma actualização daquele apoio, o chefe da bancada social-democrata qualificou de “incrível” a estratégia dos partidos da oposição de, em vésperas de apresentação do Orçamento para 2024, “virem a correr” propor aquela medida, quando Miguel Albuquerque já assumiu na discussão do Programa de Governo que o Complemento Regional para Idosos será aumentado de forma progressiva ao longo da legislatura. A oposição “quer antecipar [aquela medida] para depois ter uma bandeira”, quando na verdade “é o Governo Regional que vai actualizar o valor de forma progressiva”.

Jaime Filipe criticou especificamente o PS, por na Assembleia Legislativa da Madeira defender aumentos dos apoios para os idosos quando no Governo da República “uma das primeiras medidas que tomou, após ganhar com maioria absoluta, foi fazer um corte de mil milhões de euros ao travar a progressão automática das pensões”.