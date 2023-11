Suásticas e estrelas de David desenhadas no bairro judaico em Roma

A polícia italiana está a investigar vários desenhos de suásticas e estrelas de David que apareceram hoje no bairro judaico de Roma, perto da Grande Sinagoga da capital, e noutras zonas da cidade, como Trastevere.

Os 'grafiti' apareceram dias depois de ter sido investigado o desenho de uma outra estrela de David na fachada de um edifício central de Roma e de terem sido danificadas algumas pedras da calçada em memória das vítimas judias do Holocausto.

Noutro ato antissemita, um vizinho informou que o elevador de um edifício no centro de Roma foi vandalizado com uma mensagem que dizia: "Quem ajudar os judeus terá uma suástica na porta pintada com tinta 'spray'".

"As mensagens nazi-fascistas que apareceram nalgumas paredes da nossa cidade são inaceitáveis. Um ato desprezível que condenamos, que marca a memória e ofende toda a Roma", declarou o Presidente da Câmara Municipal, Roberto Gualtieri.

O autarca ordenou a remoção "imediata" dos 'grafiti' e apelou a que "não haja lugar para o ódio antissemita ou qualquer outra forma de intolerância".

A polícia italiana está a analisar as imagens das câmaras de vigilância da zona, tal como fez na semana passada quando foram danificadas quatro pedras douradas, conhecidas como "pedras de tropeço", que são frequentemente colocadas no pavimento de Roma nos locais onde viveram vítimas do Holocausto.

O ministro do Interior, Matteo Piantedosi, também manifestou o seu repúdio.

"Tragicamente, a história ensina-nos que quando a velha questão israelo-palestiniana é reacendida, infelizmente há um regresso do antissemitismo, que estamos a acompanhar, a controlar e a preocupar-nos".

Desde o ataque do Hamas a Israel a 07 de outubro que os atos antissemitas e islamofóbicos à escala global têm vindo a aumentar significativamente.

Estes incluem agressões verbais e físicas, insultos ou ameaças 'online', 'graffiti' com mensagens de ódio e danificação de propriedades, empresas ou locais de importância religiosa.