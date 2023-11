Costa demite-se do cargo de primeiro-ministro

O político e jurista português, António Costa, demitiu-se esta terça-feira, 7 de Novembro, do cargo de primeiro-ministro do XXIII Governo Constitucional depois de ter sido anunciada uma investigação autónoma do Supremo Tribunal de Justiça sobre projectos de lítio e hidrogénio.

"Não me pesa na consciência a prática de qualquer acto ilícito", disse numa declaração pública ao País, a partir de São Bento, onde declarou confiar "plenamente na justiça e no seu funcionamento" e estar "totalmente disponível para colaborar com a justiça para apurar toda a verdade seja sobre que matéria for".

Lítio, o negócio com a Lusorecursos que deu polémica em 2019 O contrato de concessão para exploração de lítio em Montalegre, Vila Real, entre o Estado e a Lusorecursos Portugal Lithium, causou polémica em 2019, com uma das razões apontadas a ser a constituição da empresa três dias antes da assinatura.

Dediquei-me de alma e coração a servir Portugal. António Costa

Costa conseguiu, nas eleições legislativas de 30 de Janeiro de 2022, maioria absoluta ao arrecadar com o Partido Socialista 41,6% dos votos e eleger 117 deputados, mas o seu governo esteve longe de ser consensual ao estar envolvido em diversas polémicas, levando à demissão de 13 governantes em menos de um ano de poder.

António Costa foi primeiro-ministro dos XXI, XXII e XXIII Governos Constitucionais (2015-2019, 2019-2022 2022-presente).