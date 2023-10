Judeus de Roma preocupados com a crescente intolerância

Os judeus de Roma estão "razoavelmente preocupados" com o "clima crescente de intolerância" e antissemitismo ligados à guerra Israel-Hamas, disse hoje o presidente da Comunidade Judaica de Roma, Victor Fadlun, à agência de notícias ANSA.

"As imagens do ataque ao aeroporto do Daguestão e da caça aos judeus em aviões, hotéis e autocarros são profundamente perturbadoras", declarou Fadlun, após uma multidão na região russa do Daguestão, maioritariamente muçulmana, ter invadido o aeroporto de Makhachkala em busca de judeus que alegadamente chegavam ao país num voo de Telavive no domingo.

"Estas imagens lembram-nos de um capítulo terrível da história que pensávamos ter acabado", afirmou Fadlun.

"A comunidade judaica de Roma está razoavelmente preocupada", acrescentou.

Fadlun acrescentou que a comunidade está "a registar um clima crescente de intolerância, com tons e frases antissemitas que infelizmente voltamos a ouvir, inclusive em algumas praças italianas, depois de tantos anos".

Para o presidente da Comunidade Judaica de Roma, "há antissemitismo, o direito de existência de Israel está a ser negado".

"Estamos preocupados e conscientes dos riscos ligados ao crescente clima de intolerância, às frases antissemitas nas muitas manifestações realizadas em várias cidades italianas e a remoção da bandeira israelita", declarou, mais cedo, a presidente da União das Comunidades Judaicas Italianas, Noemi Di Segni.

"No entanto, continuamos serenamente a vida judaica em todas as nossas instituições, com plena confiança na nossa ligação com o governo e as forças da lei e da ordem, como sempre foi o caso", acrescentou Noemi Di Segni.