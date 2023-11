Conheça a chave vencedora do primeiro sorteio do EuroDreams

A chave vencedora do sorteio nº 001/2023 do EuroDreams desta 2ª feira, 6 de Novembro de 2023, é composta pelos números 10-13-14-25-30-35. O 'número sonho' é o 5.

Duas décadas após o lançamento do Euromilhões, surge agora uma nova eurolotaria: EuroDreams. A grande novidade, do sorteio anunciado em Setembro, consiste na forma de pagamento, uma vez que os primeiros e segundos prémios serão atribuídos de forma faseada, ao longo de vários anos.

Os prémios serão repartidos por seis categorias, que vão desde os 2,50 euros aos 20 mil euros mensais durante 30 anos (o primeiro prémio equivale à quantia total de 7,2 milhões de euros).

Os sorteios acontecerão duas vezes por semana, às segundas e quintas-feiras entre as 20 e as 21 horas. As apostas podem ser feitas até às 19 horas de cada dia de sorteio e os resultados deverão estar disponíveis no site dos Jogos Santa Casa por volta das 22 horas.