Bolsa de Lisboa fecha positiva e PSI avança 0,06%

A bolsa de Lisboa registou hoje uma subida no índice PSI de 0,06% para 6.231,32 pontos, a tentar recuperar da queda acentuada da sessão anterior.

Das 16 cotadas que integram o índice PSI, 10 fecharam em terreno positivo e seis desceram.

A Greenvolt liderou as subidas (2,03% para 6,55 euros) e a EDP Renováveis terminou com a maior descida (-0,91% para 15,85 euros).

A Semapa avançou 1,79% para 13,66 euros, a Mota-Engil 1,68% para 3,02 euros e os CTT 1,58% para 3,53 euros.

A Corticeira Amorim subiu 1,12% para 9,05 euros e a Altri somou 1,06% para 4,57 euros.

Entre as cotadas com ganhos abaixo de 1% ficaram a Sonae (0,94 euros) e o BCP (0,28 euros).

Em sentido contrário, a Ibersol caiu 0,60% para 6,60 euros, a EDP também desceu 0,60% e ficou em 4,14 euros e a Galp recuou 0,52% para 13,41 euros, a acompanhar a descida do preço do petróleo nos mercados internacionais.

Com desvalorizações inferiores a 0,50% ficaram a Jerónimo Martins (22,30 euros) e a REN (2,43 euros).

Na terça-feira, o índice PSI caiu 2,54%, com todas as cotadas em baixa, após a demissão do primeiro-ministro, António Costa.

No resto da Europa, Paris subiu 0,69%, Madrid 0,52%, Frankfurt 0,51% e Milão 0,13%, mas Londres terminou a sessão perder 0,11%.

O barril de petróleo Brent (de referência na Europa) negociava hoje abaixo de 80 dólares, pela primeira vez desde julho.