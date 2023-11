Bolsa de Lisboa cai quase 3% após demissão do primeiro-ministro

A bolsa de Lisboa seguia hoje com uma queda acentuada de quase 3% no índice PSI, após o primeiro-ministro, António Costa, ter anunciado que apresentou a sua demissão ao Presidente da República.

Cerca das 15:00, o índice de referência da bolsa de Lisboa descia 2,99% para 6.198,18 pontos, com todas as cotadas no 'vermelho' e a Mota-Engil a liderar as descidas, perdendo 8,74%.

Nas maiores descidas seguiam também a EDP Renováveis, que baixava 5,43% e a Galp, que recuava 4,39%.

O tombo da bolsa começou cerca das 13:30 quando foi anunciado que António Costa faria uma declaração às 14:00.

António Costa anunciou que apresentou a sua demissão ao Presidente da República, após o Ministério Público revelar que é alvo de investigação num inquérito instaurado no Supremo Tribunal de Justiça, no âmbito do caso com os negócios do lítio e hidrogénio.