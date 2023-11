O 41.º Congresso do PSD, que decorreu no sábado, é o tema dominante na imprensa nacional, que dá também conta que "Há cada vez mais crianças a pedir ajuda por causa de problemas psicológicos", notícia que é manchete no JN. Poe seu turno, o Diário de Notícias dá conta que "Em seis meses foram emitidas 200 mil baixas por doenças de curta duração".

O Correio da Manhã dá conta de que os "Portugueses vão gastar menos no Natal", enquanto o Público destaca que a "Santa Casa gastou milhões com apostas de cavalos que nunca saíram do papel".

Nos desportivos destaque para vitória do Benfica na Taça de Portugal.

Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã

- "Milionário dos carros deixa dívida de 5 milhões. Dono de 74 automóveis clássicos avaliados numa fortuna"

- "Viúva ganha em tribunal pensão de 30 mil euros por ano"

- "Benfica 2 Famalicão 0: Águias voam para os 'oitavos'"

- "Sporting: 'Fomos nós que perdemos o dérbi'"

- "Acusação: Francisco J. Marques ameaçou matar ex-companheira"

- "Sondagem: Portugueses vão gastar menos no Natal"

- "Montenegro aperta Pedro Nuno e ganha apoio de Cavaco"

- "Manual: Lições de diversidade sexual para crianças de 3 anos"

- "Salva-vidas: Heróis do mar reivindicam subsídio de risco"

Público

- "Santa Casa gastou milhões com apostas de cavalos que nunca saíram do papel"

- "41.º Congresso: Montenegro garante a Cavaco que o PSD vai 'estar à altura do seu legado'"

- "Entrevista: Philippe Starck: 'Detesto o luxo como ele é entendido hoje'"

- "Novo livro: Álvaro Siza subiu ao Monte da Lapa para dar a ver o Porto inteiro"

- "Operação Teia: MP acusa dois ex-autarcas socialistas por corrupção"

- "Banca: Sindicato quer lucros recorde distribuídos por trabalhadores"

- "Revolução (Sem) Sangue: A história dos que morreram no 25 de Abril"

- "Médio Oriente: Hamas entrega mais 17 reféns após impasse que durou horas"

Jornal de Notícias

- "Há cada vez mais crianças a pedir ajuda por causa de problemas psicológicos"

- "Luís Montenegro promete pensão mínima de 820 euros"

- "Benfica 2-0 Famalicão: Autogolo e expulsão ajudam as águias"

- "Guerreiros golearam Portimonense (4-1) com bis de Ricardo Horta"

- "Notícias Magazine: Arriscar a vida para contar a guerra"

- "Entrevista. 'Presidente podia ter tentado Governo de salvação nacional': Marçal Grilo, ex-ministro da Educação"

- "Penafiel: Emigrante reclama 436 mil euros achados num muro"

- "Violência: Vítimas desconhecem subsídio para mudar de casa"

- "Porto: Autocarros da UNIR vão ter ao comando 160 estrangeiros"

- "Sustentabilidade: Braga lidera rede europeia para avaliar economia noturna"

Diário de Notícias

- "Em seis meses foram emitidas 200 mil baixas por doenças de curta duração"

- "Congresso do PSD. Montenegro promete a Cavaco: 'Nós vamos estar à altura do seu legado nos próximos anos em Portugal'"

- "Rendas congeladas: 'Apoio' de senhorios a inquilinos muito superior ao do Estado"

- "Guerra em Gaza: Demora em libertar reféns israelitas pôs em risco cessar-fogo, mas Hamas cedeu"

- "Arquitetura: Exposição mostra genialidade de Porfírio Pardal Monteiro"

- "Migrantes: Caderno de viagem de um cineasta em Lampedusa"

- "Prova de Vida: António Araújo escreve sobre Fernando Mamede"

A Bola

- "Águia sofre mas segue em frente: A lei do mais forte"

- "Sporting: Noite histórica para Coates. Uruguaio igual Polga como estrangeiro com mais jogos"

- "'Mais do que o Benfica ganhar, fomos nós a perder'. Rúben Amorim ainda digere derrota no dérbi"

- "FC Porto: 'Se fizesse no Barcelona o que fiz no Dragão podia ter ganho a bola de ouro' -- Ricardo Quaresma fala A Bola sobre o duelo de terça-feira entre dois dos seus antigos clubes"

- "Arábia Saudita: Jorge Jesus bate recordes com um 9-0"

- "Inglaterra: Haaland brilha mas Liverpool trava Man. City"

- "Basquetebol: Sporting vence Benfica por um milésimo"

- "Conheça Rodrigo Mora, grande promessa da formação"

Record

- "Rajada. Águia resolve em 5 minutos e está nos 'oitavos'"

- "Amorim reafirma amargo de boca com resultado na Luz: 'Fomos nós que perdemos o dérbi'"

- "FC Porto: Otimismo por Pepe. Recuperação corre bem e há esperança para Barcelona. Villas-Boas acarinhado nas bancadas do Dragão"

- "Arábia Saudita: Al Hilal mantém 4 pontos de avanço. Jesus dá nove!"

O Jogo

- "Águia aceita brindes. Rafa fez o segundo e acabou com as dúvidas. Um autogolo e uma expulsão em dois minutos desbloquearam uma vitória tranquila"

- "FC Porto: Evanilson, melhor marcado dos dragões, faz mira à Liga dos Campeões: 'Sem medo, dá para ganhar em Barcelona'"

- "Sporting: Amorim discorda de Schmidt, apesar de 'nem sempre ganhar a melhor equipa". "VAR? Sou a favor, traz emoção'. Treinador avisa: 'Jogos da Taça são perigosos'. St. Juste numa redoma até janeiro"

- "Portimonente-Braga 1-4: Em ritmo de Champions. Arte de Djaló, bis de Horta e inspiração de Rony Lopes valem goleada. Artur Jorge: 'Fomos competentes, sérios e competitivos'".