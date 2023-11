“A era dos voos baratos acabou na Alemanha”, avisa Ryanair

Portugal não é o único país europeu onde a companhia aérea de baixo custo irlandesa Ryanair vai alterar a sua operação. Esta semana, em entrevista ao jornal alemão Frankfurter Rundschau, o CEO da transportadora decretou que "a era dos voos baratos acabou na Alemanha”.

Em causa estão os aumentos das taxas e dos impostos aeroportuários.

Depois de ter sido anunciada a redução, a partir do próximo ano, do tráfego em Portugal, nos aeroportos da Madeira, do Porto e de Faro, devido ao aumento das taxas aeroportuárias pela ANA/Vinci, o CEO da Ryanair, Eddie Wilson, revelou, ao Frankfurter Rundschau, que os preços dos voos vão continuar a subir na Alemanha para fazer face aos valores do mercado aeroportuário do país.