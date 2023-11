Albuquerque anuncia apenas 11 inscrições para discussão estatutária

O presidente da Mesa do 41.º Congresso do PSD anunciou hoje que se inscreveram apenas 11 militantes para a discussão sobre a proposta de alteração aos estatutos e declarou encerrado o período de inscrições.

"Mais uma vez o nosso partido demonstrou grande maturidade política", declarou o social-democrata Miguel Albuquerque que, nas várias intervenções que fez desde a abertura dos trabalhos, pelas 10:30, pediu que este congresso, estatutário, seja sobretudo político, tendo em conta o momento do país.

O anúncio foi feito logo após o vice-presidente do PSD Miguel Pinto Luz ter apresentado a proposta de revisão estatutária da Comissão Política Nacional (CPN), a única em discussão.

A reunião magna foi convocada com o objetivo principal de rever os estatutos, mas com a crise política e a demissão do primeiro-ministro, António Costa, no passado dia 07 de novembro, transformou este congresso num pontapé de saída da campanha eleitoral para as legislativas antecipadas.

Logo no início dos trabalhos, vários foram os apelos do social-democrata Miguel Albuquerque, para que a discussão se focasse "no essencial", a apresentação de uma alternativa política, visando as eleições de março.