Reino Unido assegura que soberania das Malvinas é "inegociável e inegável"

O governo britânico disse hoje que a soberania das ilhas Malvinas reivindicada pela Argentina é "inegociável e inegável" e que esta discussão "está encerrada de forma decisiva desde há muito tempo".

Londres quis assim atalhar a posição do presidente argentino, Javier Milei, que reclamou, durante a campanha, a soberania das ilhas e assegurou que "vai esgotar todas as instâncias diplomáticas para que [as ilhas] voltem a ser argentinas".

O porta-voz do primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, disse hoje à imprensa que "não há dúvidas" de que as Malvinas são britânicas, insistindo em que "esse assunto foi resolvido já há muito tempo".

Na noite de segunda-feira, o secretário de Estado britânico para as Américas, David Rutley, felicitou a Milei, para recordar de imediato que "permanece constante" o apoio de Londres "às liberdades e aos direitos dos malvinenses, especialmente o seu direito à autodeterminação".

Argentina e Reino Unido mantêm o contencioso pela soberanía das ilhas Malvinas, que levou os dois Estados a confrontarem-se militarmente em 1982, depois de a junta militar argentina as ter ocupado pela força em 02 de abril desse ano.