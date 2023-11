Nenhum apostador acertou na chave vencedora, do sorteio n.º 093/2023, do Euromilhões. Na próxima sexta-feira, 24 de Novembro, está previsto um 'jackpot' no valor de 73 milhões de euros.

Ainda assim, um apostador em Portugal conquistou um terceiro prémio no valor de 24.582,31 euros.