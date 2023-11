Novas manifestações no Reino Unido exigem um cessar-fogo em Gaza

Milhares de pessoas manifestam-se hoje no Reino Unido para apoiar os palestinianos e exigir um cessar-fogo em Gaza, em mais uma sábado de protestos naquele país.

Em Londres, em vez de um grande cortejo como nos cinco sábados anteriores, foram organizados numerosos comícios e desfiles.

No norte da capital britânica, centenas de pessoas manifestaram-se perto do gabinete do líder da oposição trabalhista, Keir Starmer, que é criticado por se recusar em pedir um cessar-fogo. Tal como o primeiro-ministro, Rishi Sunak, Starmer apela a pausas para permitir a entrega de ajuda humanitária.

"Estamos aqui para pressionar o Governo e Keir Starmer como líder do Partido Trabalhista para que pressionem o Governo israelita para um cessar-fogo", disse à France Presse um manifestante de origem jordana chamado Aziz, que se recusou a revelar o seu apelido.

Para este homem de 26 anos "uma pausa significa que há quatro horas sem massacre e depois vinte horas de massacre todos os dias". "Isso não faz sentido", acrescentou.

Segurando um cartaz que dizia "Bombardear um hospital é crime", Nicoleta, 36 anos, que trabalha no setor da saúde, apelou ao cessar-fogo, a negociações de paz e ao fim da ocupação da Palestina por Israel.

Outros protestos também foram organizados em diversas cidades britânicas.

No sábado passado, cerca de 300 mil pessoas marcharam em Londres, segundo a polícia da capital britânica, na maior manifestação organizada na capital britânica desde 07 de outubro.

Desde então, a polícia de Londres registou 386 detenções relacionadas com o conflito, incluindo 253 relacionadas com manifestações.

Também hoje, em Madrid, 3.000 pessoas participaram numa manifestação contra o "genocídio em Gaza", segundo números das autoridades.

O protesto arrancou ao início da tarde frente à embaixada de Israel na capital espanhola e decorreu de forma pacífica entre os gritos "Netanyahu assassino", "estado sionista, estado terrorista" ou "Governo PSOE, rompe relações" com Israel.

Manifestações pelo cessar-fogo em Gaza regressaram hoje também a diversas cidades francesas, como Paris, Toulouse e Marselha, e em Nova Iorque uma nova manifestação foi convocada para terça-feira, para o bairro de Bay Ridge, em Brooklyn, depois dos milhares que tomaram as ruas do centro de Manhattan, esta semana.

Em Lisboa, milhares de pessoas estão hoje a participar numa marcha organizada pelo Coletivo pela Libertação da Palestina com o lema "Fim ao Genocídio. Palestina Livre, já!".

Os ataques sem precedentes levados a cabo pelo Hamas em 07 de Outubro deixaram 1.200 mortos, a grande maioria civis, segundo as autoridades israelitas.

Os bombardeamentos de retaliação na Faixa de Gaza fizeram mais de 12.000 mortos, a maioria civis, incluindo 5.000 crianças, segundo o Ministério da Saúde de Gaza (controlado pelo Hamas).