Borrell e ministro saudita dos Negócios Estrangeiros debatem como avançar para a paz

O alto representante da União Europeia para a Política Externa, Josep Borrell, teve hoje conversações bilaterais com o ministro saudita dos Negócios Estrangeiros sobre como avançar rumo à paz pós mais de um mês de guerra em Gaza.

Num evento à margem do Diálogo de Manama, um evento sobre segurança no Médio Oriente, que decorre hoje na capital do Bahrein, Borrell reuniu-se com o chefe da diplomacia saudita para avaliar a crise humanitária do enclave palestiniano, sob constante cerco israelita, e procurar uma solução para o conflito.

"Estes acontecimentos trágicos são uma oportunidade, são um sinal de alerta. Precisamos de trabalhar juntos para alcançar a paz e a segurança para todos. Pode ser o nosso esforço comum e temos de trabalhar juntos", disse o político espanhol, segundo uma declaração da sua assessoria de imprensa.

Segundo o comunicado, ambos concordam na importância da segurança para todos, tanto para Israel como para os palestinianos, e partilham "a preocupação pelo que está a acontecer na Cisjordânia e por todas as perdas civis, em Israel e em Gaza".

"Isto exige um esforço comum, do mundo árabe e dos europeus", disse Borrell, que considerou que juntos é possível promover uma paz sustentável.

Borrell também anunciou que o príncipe Faisal, da Arábia Saudita, e uma delegação saudita vão a Barcelona à reunião da União para o Mediterrâneo, a realizar no final do mês, e assistirão ainda ao Conselho dos Negócios Estrangeiros, em dezembro, com o objetivo de haver um entendimento pleno sobre as posições de cada um.

Durante o seu discurso na sessão de abertura do Diálogo de Manama, o representante europeu defendeu a solução de dois Estados como a única forma de acabar com o conflito israelo-palestiniano mas disse que falar sobre isso "sem definir o passos não é útil", é apenas "um mantra para lavar as mãos".