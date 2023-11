Brasil estreia-se na emissão de dívida verde

O Governo brasileiro, através do Tesouro Nacional, emitiu esta segunda-feira o seu primeiro título de dívida sustentável em dólares no mercado internacional, com juros abaixo dos 7% e maturidade em 2031.

De acordo com o Tesouro o montante captado será destinado a "ações que impulsionem a sustentabilidade e contribuam para a mitigação de mudanças climáticas, para a conservação de recursos naturais e para o desenvolvimento social".

Segundo as autoridades, o resultado será entretanto divulgado. O mesmo comunicado acrescenta que a operação será liderada pelos bancos Itaú BBA, J.P. Morgan e Santander.

O ministro das Finanças brasileiro, Fernando Haddad, frisou que o valor inicial da emissão dos títulos verdes deva corresponder a 10 mil milhões de reais (cerca de dois mil milhões de dólares).

"O objetivo da operação é reafirmar o compromisso da República com políticas sustentáveis, convergindo com o crescente interesse de investidores não residentes e com a expansão do mercado de títulos temáticos no mundo", indicou o Ministério das Finanças em comunicado.

A estreia do Brasil nestas emissões está a ser preparada há anos, diz a agência de informação financeira Bloomberg, que nota que os investidores em Wall Street estão expectantes sobre o investimento, principalmente depois de o ministro das Finanças, Fernando Haddad, ter dito que a receção dos investidores tinha sido "extraordinária".

A emissão surge numa altura em que o governo do Presidente Lula da Silva se comprometeu a baixar a emissão de gases com efeito de estufa e fortalecer os programas sociais do país, e no contexto de acesso a este mercado por parte de outros países emergentes, como o México ou o Chile.

De acordo com a Bloomberg, nas reuniões com os investidores, o Brasil apresentou a desflorestação e a redução de emissões de carbono como alguns dos objetivos que podiam ser acelerados com estas emissões.