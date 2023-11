TAP regista aumento de passageiros de 23% na rota para o Brasil

A TAP já transportou mais passageiros em dez meses este ano na rota para o Brasil do que em todo o ano de 2022, verificando-se um aumento de 23%, anunciou hoje a companhia aérea num comunicado de imprensa.

Até hoje, dia 31 de outubro, a companhia aérea "já transportou de ou para o Brasil mais de 1,6 milhões de passageiros", verificando-se "mais uma conquista na rota do Brasil para a Europa", anunciou a empresa.

A transportadora aérea portuguesa tinha reportado que no primeiro semestre do ano tinha transportado, no total das suas operações, 7,58 milhões de passageiros, um aumento de 30,2% face ao mesmo período do ano passado, sendo o Brasil um dos destinos responsáveis pelo aumento.

A TAP anunciou recentemente um reforço das ligações a aeroportos brasileiros, dos atuais 80 voos semanais para 91 voos por semana, o que considera reafirmar a transportadora "como a mais importante Companhia Aérea internacional a ligar o Brasil à Europa".

A companhia aérea portuguesa voa diretamente de e para 11 cidades brasileiras: Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Belém, Belo Horizonte, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife e Salvador.

A TAP, fundada em 1945 e membro da Star Alliance (a maior aliança de companhias aéreas do mundo) desde 2005, voa para 90 destinos em 34 países, sendo líder europeia de voos para o Brasil, oferecendo mais destinos a partir do seu 'hub' em Lisboa do que qualquer outra companhia na Europa.