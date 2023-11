Trabalhadores da RTP voltam a marcar greve de sete dias a partir de sábado

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisuais (Sinttav) voltou a enviar um pré-aviso de greve à RTP, de mais sete dias, a partir de sábado, adiantou, num comunicado hoje divulgado.

Na nota, o sindicato disse que "enviou à RTP um pré-aviso de greve de 07 dias, abrangendo todos os trabalhadores" do canal público "com início às 00:00 horas do dia 11 de novembro de 2023 até às 23:59 do dia 17 de novembro de 2023".

O comunicado indica que "tal como aprovado em plenário de trabalhadores no dia 06 de novembro de 2023 a direção do Sinttav transmitiu formalmente nota do conflito ao Ministério do Trabalho, aguardando marcação de reunião entre as partes, no âmbito das atribuições legais da DGERT [Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho]".

Por fim, o sindicato lembra que se mantém "em vigor, por tempo indeterminado, a greve a todo e qualquer tipo de trabalho prestado em dia feriado bem como a todo o trabalho suplementar".

O Sinttav prometeu continuar a marcar paralisações até o Conselho de Administração da RTP "se sentar à mesa", tendo já realizado diversas paralisações.

No dia 03 de novembro, a secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, acusou, em Gaia (Porto), a administração da RTP de cometer ilegalidades ao não efetivar trabalhadores precários e defendeu o fim da precariedade naquela empresa pública.

Além disso, a secretária-geral da CGTP disse que o "direito à greve tem de ser respeitado, e naturalmente que uma empresa pública tem toda a obrigação de respeitar e de não exercer pressões ou coações, que são proibidas por Lei, quando os trabalhadores o estão a exercer".