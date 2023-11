Hospital consegue transplantar um olho inteiro num paciente pela primeira vez

Um hospital nova-iorquino conseguiu pela primeira vez transplantar um olho inteiro, incluindo metade do rosto, de um paciente de 46 anos que sofreu um grave acidente de trabalho no qual perdeu o nariz, boca e braço esquerdo.

O transplante, que foi realizado em maio, envolveu uma equipa de mais de 140 cirurgiões, enfermeiros e outros profissionais de saúde, e durou aproximadamente 21 horas, revelou esta quinta-feira o NYU Langone Health, em comunicado.

O paciente, Aaron James, é do Estado do Arcansas, onde trabalhava como eletricista de alta tensão quando sofreu um acidente brutal em 2021, quando o seu rosto tocou num fio de alta tensão.

Mesmo depois de passar por operações reconstrutivas, James perdeu "o olho esquerdo, o braço esquerdo (dominante) acima do cotovelo, todo o nariz e lábios, os dentes da frente, a bochecha esquerda e o queixo até ao osso", detalhou esta instituição de saúde.

Durante as operações, os cirurgiões decidiram cortar o nervo ótico o mais próximo possível do globo ocular para que o paciente tivesse mais opções no futuro, o que acabou por permitir o transplante ocular.

Embora ainda não se saiba se este homem também recuperará a visão no olho transplantado, o novo órgão "demonstrou sinais extraordinários de saúde, incluindo fluxo sanguíneo direto para a retina", frisou o hospital.

A operação foi liderada pelo diretor do programa de transplante facial do hospital, Eduardo Rodriguez, que decidiu combinar o olho do doador com células-mãe derivadas da sua medula óssea.

Esta é a primeira tentativa de utilizar células-mãe num nervo ótico, para tentar estimular a regeneração.

A operação mostra que é possível realizar esse tipo de intervenção, mas resta saber se terá efeitos positivos na recuperação da visão, ou apenas estéticos.