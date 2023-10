Seixal palco de dois eventos internacionais com 200 atletas

A freguesia do Seixal acolhe até 20 de Outubro dois importantes eventos internacionais que na opinião da organização ajudam a promover o destino Madeira: o ‘Mountain Bike Madeira Meeting’ e ‘Canyoning Madeira Meeting’ são dois autênticos veículos promocionais que simultaneamente aliam turismo activo com desportos aventura.

Uma aposta segura e consolidada cujos resultados são amplamente satisfatórios, revela Alexandre Andrade, presidente do Clube Naval do Seixal que destaca a amplitude das iniciativas ou não estivesse assegurada a presença de “200 participantes” de nove nacionalidades, afirmou esta tarde durante a apresentação dos dois cartazes que contou com representantes da secretaria regional do Turismo e Cultura, da Câmara Municipal do Porto Moniz e da Junta de Freguesia.

Na edição deste ano destaque para a presença de uma equipa oficial “Commençal Enduro Project”, patrocinada pela Commençal Bikes, parceiro no evento e do Centro de Cyclin Portugal do Porto Moniz.

Nesta equipa destaca-se o atleta Alex Rudeau, campeão francês de enduro e número 3 do ranking mundial, alcançado nesta época.