PS diz que Marcelo referiu desafios que estão "no quadro das políticas" dos socialistas

O líder parlamentar do PS considerou hoje que o Presidente da República referiu no seu discurso no 05 de Outubro desafios que estão "no quadro das preocupações e das políticas" dos socialistas, como as alterações climáticas e os jovens.

"Pareceu-me uma intervenção [do Presidente da República] muito orientada para o futuro, para os problemas que temos que resolver, mas muito para o futuro, falando de desafios que estão muito no quadro, não só das preocupações, mas das políticas do PS", salientou o líder parlamentar socialista, Eurico Brilhante Dias, em declarações aos jornalistas no final da cerimónia comemorativa do 113.º aniversário da Implantação da República, que decorreu na Praça do Município, em Lisboa.

Para Brilhante Dias, o Presidente da República "falou das inércias das instituições internacionais", salientando que Portugal "tem sido um ator muito relevante no quadro internacional"

"Tem sido um ator na União Europeia - não é por acaso que o Plano de Recuperação e Resiliência é um impulso europeu mas é um impulso a partir de uma iniciativa também do primeiro-ministro, António Costa. Não é por acaso que a política de rendimentos tem sido o centro da nossa preocupação, aumentos de salários, diminuição de IRS. Só se combatem todos os problemas da nossa sociedade com justiça social e o PS é o partido da justiça social", defendeu.

Brilhante Dias sublinhou ainda aquela que classificou como a "mensagem fundamental".

"Eu penso mesmo que esta é a mensagem fundamental: há desafios para o futuro, o Governo português, a sociedade portuguesa, está fortemente empenhada nos desafios fundamentais que é o combate às alterações climáticas, oportunidades dos mais jovens, e o Governo, que dentro de cinco dias apresenta o seu orçamento, vai apresentar seguramente um orçamento mais uma vez centrado nos rendimentos das famílias portuguesas, para termos um 2024 apesar de toda a incerteza na Europa, um 2024 melhor do que foi 2023", rematou.