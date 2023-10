Líder da IL diz que discurso de Marcelo é "mensagem clara" para Costa

O líder da Iniciativa Liberal concordou hoje com o discurso do Presidente da República, considerando que é "uma mensagem clara para o primeiro-ministro", que se converteu, nos últimos oito anos, "numa espécie de residente não habitual".

"É uma mensagem clara para o primeiro-ministro. O primeiro-ministro converteu-se nestes oito anos numa espécie de residente não habitual, anda por cá, mas não sabe exatamente o que se passa no país", disse aos jornalistas Rui Rocha, referindo que na entrevista que António Costa deu esta semana à CNN fez um diagnóstico do país em que ninguém se pode rever porque não existe.

O líder do IL, que falava aos jornalistas após a cerimónia comemorativa do 05 de Outubro, na Praça do Município, em Lisboa, frisou que António Costa "está perfeitamente ultrapassado pela realidade".

"A realidade corre mais depressa do que as medidas e, no caso de António Costa, está a ser atropelado por essa realidade que não soube prever", disse.

No discurso, o Presidente da República avisou hoje que as instituições internacionais e portuguesas ou "mudam a bem ou mudarão a mal", ou seja, "tarde e atabalhoadamente".

O chefe de Estado deixou também diversos avisos sobre a necessidade de mudanças e reformas quer em termos internacionais quer em termos nacionais.

Sobre a celebração do 25 de Novembro no próximo ano em Lisboa, anunciada pelo presidente da autarquia da capital, Rui Rocha disse que a câmara está no "caminho certo" e a "dar a devida dignidade" à data.

O presidente da IL criticou ainda o facto de o 25 de Novembro não ser assinalado na Assembleia da República numa altura em que se comemoram os 50 anos do 25 de Abril, considerando a "data importante que não pode ficar de fora dessas comemorações".