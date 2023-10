André Ventura elogia discurso "mobilizador" de Marcelo no 5 de Outubro

O presidente do Chega considerou hoje "mobilizador" o discurso do Presidente da República na cerimónia comemorativa do 05 de Outubro e congratulou-se com o anúncio do presidente da câmara de Lisboa sobre a celebração do 25 de Novembro.

"Deixou um discurso mobilizador no qual nos revemos. Acho que é uma análise histórica bastante interessante. Conseguiu deixar a mensagem [de que] ou mudamos a bem e agora nas grandes questões da segurança, migrações, clima, jovens ou essas mudanças acontecerão contra a nós e a mal", disse aos jornalistas André Ventura, no final da cerimónia comemorativa do 05 de Outubro, na Praça do Município, em Lisboa.

O presidente do Chega referiu também que Marcelo Rebelo de Sousa foi "consensual no apelo à mudança" e "deu um recado a António Costa" ao deixar claro que "nas entrelinhas da história" que o primeiro-ministro "muda agora ou a mudança acontecerá contra si e a democracia".

No seu discurso, o Presidente da República avisou hoje que as instituições internacionais e portuguesas ou "mudam a bem ou mudarão a mal", ou seja, "tarde e atabalhoadamente".

André Ventura congratulou-se ainda com o anúncio de Carlos Moedas sobre a celebração do 25 de Novembro em Lisboa no próximo ano, indicando que o Chega vai pedir o agendamento para ser discutido no parlamento a realização de uma cerimónia na Assembleia da República para assinalar o 25 de novembro no ano em que se celebra os 50 anos do 25 de abril de 1974.