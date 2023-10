Taxa de poupança das famílias da zona euro subiu e a de investimento recuou no 2.º trimestre

A taxa de poupança das famílias na zona euro aumentou, no segundo trimestre, para 14,8% e a de investimento recuou para os 9,8%, segundo dados hoje divulgados pelo serviço europeu de estatística, Eurostat.

Entre maio e junho, a taxa de poupança foi de 14,8%, face à de 13,6% do mesmo trimestre de 2022 e à de 14,5% registada nos primeiros três meses de 2023.

Ao mesmo tempo, a taxa de investimento das famílias na zona euro recuou para 9,8%, face aos 10,4% homólogos e aos 10,1% do trimestre anterior.

No mesmo boletim, o Eurostat divulga também dados sobre as empresas no conjunto dos 20 países do euro, indicando que a margem de lucro recuou para 40,8% (41,2% no segundo trimestre de 2022 e 41,1% no primeiro deste ano) e a taxa de investimento manteve-se estável nos 23,4% na comparação homóloga, mas abaixo dos 23,8% nos primeiros três meses do ano.