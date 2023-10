Oposição venezuelana mantém data para escolher candidato unitário

A oposição venezuelana recusou hoje um pedido do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) para adiar as eleições primárias, mantendo como a data de 22 de outubro para eleger o candidato que competirá contra Nicolás Maduro nas presidenciais de 2024 na Venezuela.

Em comunicado a oposição explica que "nas consultas com candidatos, partidos políticos e fatores que apoiam este processo, houve coincidência em agradecer ao CNE pela sua proposta de assistência técnica com uso do sistema automatizado de voto".

No entanto, explica que em junho último a CNP solicitou uma reunião da comissão técnica conjunta que nunca foi convocada e que "havendo transcorrido quase quatro meses desde 5 de junho de 2023, data em que fizemos essa solicitude, as primárias que estamos conduzindo já estão na sua fase final, com um cronograma próximo a culminar com a celebração da eleição a 22 de outubro de 2023".

O documento explica que foram admitidos 13 candidatos, e mais de 300.000 venezuelanos radicados no estrangeiro se registaram para votar nas primárias.

Também que "mais de 40.000 membros de mesa estão a receber formação para um procedimento manual de voto", que foram localizados 3.010 centros eleitorais onde vão ser habilitadas 5.000 mesas, e que os boletins foram aprovados e impressos.

"A situação atual das primárias é muito distinta da que tínhamos (...) naquela oportunidade buscávamos com insistência a definição das condições para que os nossos candidatos se inscrevessem conhecendo a configuração do processo, isto, é, se seria votação manual ou automatizado", explica.

Segundo a CNP "estando próximo a vencer o lapso de apresentação de candidaturas para as primárias, o CNE deixou de responder-nos e ocorreu depois a demissão dos reitores do CNE, o que obrigou a tomar a alternativa do processo manual e autogerido".

No comunicado, a oposição solicita ao CNE apoiar as eleições primárias "tal e como estão configuradas, por estar já em fase final".

Em 28 de setembro o presidente do Conselho Nacional Eleitoral, Elvis Amoroso, anunciou que propôs à Comissão Nacional de Primárias mudar, para 19 de novembro, a data das eleições primárias opositoras, previstas para 22 de outubro.

A mudança, segundo Elvis amoroso permitiria ao CNE prestar apoio à oposição com o sistema automatizado de votação.

O pedido de adiamento provocou reações contrárias de vários candidatos, entre eles Maria Corina Machado, que é tida como favorita, que insistiu que "a data já estava prevista e foi aprovada" pela Plataforma Unitária opositora.