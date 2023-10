Papa reza pelas vítimas de furacão Otis durante o Angelus

O Papa Francisco rezou hoje durante o Angelus dominical pelas vítimas do furacão Otis que na quarta-feira atingiu Acapulco, no sul do México, causando 39 mortos e dez desaparecidos.

"Transmito a minha proximidade à população da zona de Acapulco, no México, atingida por um furacão muito forte. Rezo pelas vítimas, pelas suas famílias, por aqueles que sofreram graves danos", disse da janela do Palácio Apostólico, perante milhares de fiéis reunidos na Praça de São Pedro, no Vaticano.

"Que a Virgem de Guadalupe ampare os seus filhos na sua provação", acrescentou.

Na sexta-feira, a Santa Sé emitiu um telegrama no qual o Papa expressava a sua "profunda dor" pela catástrofe que estava a afetar a costa do estado de Guerrero, causando mortes, feridos e numerosos danos materiais, oferece fervorosas orações pelo eterno descanso dos falecidos", diz um telegrama enviado em seu nome ao Arcebispo de Acapulco, Leopoldo Gonzalez, pelo seu secretário de Estado, Cardeal Pietro Parolin.

E acrescentava: "Ao mesmo tempo, pede ao Senhor que conceda a sua consolação aos que sofrem os efeitos devastadores do furacão e reza para que aumente na comunidade cristã sentimentos de ardente caridade para colaborar na reconstrução das áreas afetadas".

O número de cortes aumentou para 39 e o de desaparecidos para 10, de acordo com um balanço feito no sábado pelo Governo do México sobre os danos causados pelo furacão Otis que na quarta-feira atingiu a cidade de Acapulco, estado de Guerrero, no sul do país, com a categoria 5 e que, em poucas horas, se intensificou tornando-se num dos ciclones mais potentes da história do Pacífico.

Os relatos de vítimas têm sido transmitidos a um ritmo lento, uma vez que as autoridades ainda não chegaram a todas as zonas afetadas, já que toda a costa sul de Guerrero esteve isolada durante quase 24 horas após o impacto do Otis, que em menos de 12 horas passou de tempestade tropical a furacão de categoria 5, uma intensificação histórica.