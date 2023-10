Ataques durante a noite matam dezenas de pessoas em Gaza

Ataques aéreos do exército israelita provocaram mais de 60 mortos durante a noite na Faixa de Gaza, informou hoje o governo do grupo islamita palestiniano Hamas.

“Mais de 60 mártires caíram nos ataques”, disse o gabinete de imprensa do Hamas, segundo a agência francesa AFP.

Um dos ataques matou 17 pessoas numa casa em Jabaliya, no norte do território, referiu a mesma fonte.

Israel mantém a Faixa de Gaza sob bombardeamentos constantes desde 07 de outubro, quando comandos do Hamas fizeram uma incursão sem precedentes no país e mataram cerca de 1.400 pessoas, segundo as autoridades de Telavive.

A resposta israelita provocou mais de 4.700 mortos na Faixa de Gaza, de acordo com o Hamas.