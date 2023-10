A chave vencedora do sorteio número 086/2023 do Euromilhões desta sexta-feira, 27 de Outubro, é composta pelos números 29 - 33 - 35 - 48 - 49 e pelas estrelas 3 e 8.

Também o código premiado do sorteio nº 043/2023 do M1lhão já foi atribuído, ao número PJD 33252. Em jogo está um prémio no valor de um milhão de euros sorteado entre os apostadores de Portugal.