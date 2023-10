Número de mortos devido ao furacão Otis no México subiu para 39

O número de pessoas mortas devido ao furacão que na quarta-feira devastou Acapulco, no sudoeste do México, foi revisto em alta de 27 para 39, informou hoje o governo.

Dez pessoas estão desaparecidas, disse a ministra da Segurança, Rosa Icela Rodríguez, quando no balanço anterior tinham sido referidos quatro desaparecidos.

As autoridades estão ainda a trabalhar para identificar as 39 vítimas mortais - 29 homens e 10 mulheres -, disse a mesma fonte.

Sube a 39 cifra muertos por el huracán Otis en Guerrero

• Acapulco en ruinas comienza limpieza y reconstrucción

• Habitantes, en condiciones de calle, buscan agua, alimentos y muchos sobreviven con agua de coco

•Viviendas afectadas 220 mil 035. Continúa la evaluación. pic.twitter.com/KNDbX5nVFl — Luma Noticias (@LumaLpez1) October 28, 2023

Três dias após a passagem do furacão Otis, que atingiu a força máxima de 5, a ajuda começa lentamente a chegar à famosa estância balnear do México, que continua parcialmente sem eletricidade, rede telefónica e combustível.

Cerca de 10.000 elementos das forças de segurança foram mobilizadas após o saque de supermercados, segundo as autoridades.

Destrucción total en Acapulco (México), donde el huracán Otis ha dejado al menos 27 muertos, miles de damnificados, cortes de luz y una situación de caos y saqueos, entre críticas a la falta de respuesta del Gobierno: pic.twitter.com/g9rEKh1n1S — Capitán Bitcoin (@CapitanBitcoin) October 28, 2023

O Exército e a Marinha "montaram uma ponte aérea" para "acelerar a distribuição de ajuda humanitária", disse o governo hoje em comunicado.

Essa ponte aérea é também usada para transportar, de Acapulco para a Cidade do México, pacientes que precisam de assistência médica especializada.

Uma nova "depressão tropical" está a formar-se no Pacífico ao sul do México, ao largo da costa de Chiapas e da Guatemala, informaram entretanto as autoridades.

🚨#ÚLTIMAHORA I Huracán #Otis: Sube a 39 la cifra de muertos en #Guerrero.pic.twitter.com/BcTD3w3f84 — EL TABASQUEÑO Hector Tapia (@HectorTapia_) October 28, 2023

As condições meteorológicas são propícias ao "desenvolvimento de uma depressão tropical" no início da próxima semana, indicou o Centro Nacional de Furacões (NHC) em Miami, que é responsável pela previsão e alerta para a área.

O furacão Otis, que devastou Acapulco com ventos de 270 quilómetros por hora e fortes chuvas, formou-se muito rapidamente, em questão de horas, no Pacífico ao largo da costa do México.

"Infelizmente, o Otis conseguiu tirar proveito de condições muito favoráveis, como o calor das águas profundas no Oceano Pacífico na costa oeste do México, e um ambiente atmosférico favorável", disse à AFP o diretor do NHC, Michael Brennan.

Em 1997, o Paulina, um furacão de categoria 4 na escala Saffir-Simpson de 5, também atingiu a região de Acapulco, no estado de Guerrero, tendo feito mais de 200 mortos.