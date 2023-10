Navio da Marinha Portuguesa tem submarino e rebocador russos debaixo de olho

A Marinha Portuguesa está a acompanhar, desde a madrugada de hoje, dois navios russos, um submarino e um rebocador, durante a sua passagem ao largo da costa do país.

Em comunicado, a Marinha afirma que é o navio de patrulha oceânica "Sines" que está a acompanhar o rebocador "Sergey Balk" e o submarino "Krasnodar", em coordenação com o Centro de Operações Marítimas do ramo. Os navios russos, provenientes do Mar Mediterrâneo, serão acompanhados enquanto estiverem na Zona Económica Exclusiva, acrescenta a Marinha no comunicado.

A Marinha Portuguesa tem acompanhado vários navios russos desde o início do ano, na sua passagem ao largo da costa nacional - pelo menos oito. Estas missões tornaram-se mais frequentes desde o início da guerra na Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022. Em agosto, acompanhou, por exemplo, o navio russo "Kildin" e o "RFS Mercuriy". Na altura, a Marinha justificou que "a monitorização de unidades navais russas decorre da defesa dos interesses nacionais e do exercício da autoridade do Estado no mar, e é um procedimento que representa um contributo para a segurança mundial, demonstrando igualmente o compromisso de Portugal para o esforço coletivo da Aliança na manutenção do conhecimento situacional marítimo". Em maio, foi a fragata "D. Francisco de Almeida" a fazer o acompanhamento dos navios russos "Professor Logashev" e "Akademik Karpinskiy".

No final de abril, a Marinha acompanhou e monitorizou a passagem de quatro navios russos pela costa portuguesa. A fragata "Corte-Real" acompanhou uma força naval da Federação Russa, composta por três fragatas e um reabastecedor, que navegaram em trânsito ao largo da costa continental portuguesa. Em 08 de janeiro, a Marinha Portuguesa anunciou que na primeira semana do ano acompanhou com meios navais a passagem ao largo da costa nacional de um navio russo, proveniente do mar do Norte.