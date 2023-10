Mergulhadores da Marinha integram força de elevada prontidão da NATO até Dezembro

Quatro militares da Marinha portuguesa integram até dezembro uma força de elevada prontidão da NATO, que pode ser empenhada "onde e quando for decidido" pela Aliança, assegurando "valências de inativação de engenhos explosivos em ambiente submarino".

Numa nota enviada à imprensa, a Marinha portuguesa refere que uma equipa de mergulhadores sapadores do ramo integrou a 'Very High Readiness Joint Task Force - (Maritime) (VJTF-M)', uma força da NATO com elevado grau de prontidão, até ao dia 15 de dezembro.

Esta força assegura o "primeiro nível de forças e meios militares passíveis de serem empenhados onde e quando for decidido" pelo Conselho do Atlântico Norte, órgão da Aliança Atlântica.

No âmbito da missão, os militares estão embarcados no navio da Marinha Alemã 'FGS Bad Bevensen'.

"A Equipa de Mergulhadores Sapadores desempenha a sua missão no cumprimento dos compromissos internacionais de Portugal no quadro da Aliança Atlântica, assegurando valências de inativação de engenhos explosivos em ambiente submarino e apoio em operações de contramedidas de minas", lê-se na nota.

O ramo acrescenta que a atividade destes militares "visa contribuir para a segurança marítima no domínio das contramedidas de minas, assim como permitir a liberdade de movimentos e de ação da NATO, apoiando a defesa coletiva e assegurando uma postura de dissuasão".