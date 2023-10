Este sábado, o grande destaque da imprensa nacional vai para o apuramento da selecção portuguesa para o Euro 2024, depois da vitória contra a Eslováquia.

Confira abaixo os títulos dos jornais portugueses e, na galeria, as suas capas:

Público

- "Médio Oriente - Gaza à espera da invasão: 'É uma sentença de morte'"

- "Baixa do IRS dá alívio mesmo a quem tiver aumento de salário em 2024"

- "Educação - Mais de dois mil professores no quadro terão de provar aptidões"

- "Europa - Os '3000 dias fora da lei' de uma Polónia que vai a votos"

- "Bastidores - Como Medina decidiu o seu segundo Orçamento"

- "Reportagem - O calvário da Linha da Beira Alta, onde agora só há autocarros"

- "Banguecoque - Haoma, o restaurante Michelin onde bebemos água da chuva"

- "Futebol - Portugal vence Eslováquia e é dos primeiros a garantir vaga no Euro 2024"

Jornal de Notícias

- "Traficantes do Equador usam avaria no Porto de Lisboa para fazer entrar droga na Europa"

- "Portugal 3-2 Eslováquia - Manda-chuva - Com um bis de Ronaldo, seleção apura-se para o Europeu da Alemanha só com vitórias"

- "Gaza - Hospitais evacuados e milhares em fuga"

- "Mobilidade - Centro de Gondomar terá metro em 2030"

- "Barcelos - Brincadeiras de volta em escola sem telemóveis"

- "União Europeia - Portugueses trabalham muitas horas, mas são pouco produtivos"

- "Orçamento - Ativos tóxicos do BPN custam tanto como metro do Porto e CP juntos"

- "Iberanime - Fãs da cultura japonesa marcam encontro na Exponor"

- "F. C. Porto - SAD com terceiro maior prejuízo de sempre"

Diário de Notícias

- "Medina assume que taxas de juro Euribor só aliviam a sério em 2026"

- "Entrevista à fiscalista e 'partner' da consultora EY - Bruna Melo: 'Governo acaba por nos deixar mais voláteis à imprevisibilidade da economia, com este Orçamento"

- "Portugal no Euro2024 - Sete jogos, sete vitórias no apuramento mais rápido das Quinas"

- "Gaza - Ultimato israelita faz palestinianos temer uma 'segunda Nakba'"

- "Autárquicas - 'Excelente opção'. Marta Temido com caminho aberto para Lisboa"

- "Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal brasileiro: 'Acabar com o casamento homoafetivo é um retrocesso que não podemos permitir no Brasil'"

- "Brunch com... Carla Caramujo, soprano: 'Bizet tem uma ópera 'Vasco de Gama', mas a 'Carmen' ofusca tudo'"

- "'Streaming' - 'Lições de Química': a cozinha como laboratório feminista"

- "Martim Sousa Tavares: 'Vai ser muito triste daqui a uns anos olhar para trás e ver que tudo o que fizemos foi arte instagramável'"

Correio da Manhã

- "Imposto dos carros tira um mês de aumento das reformas, Orçamento no seu bolso"

- "Portugal carimba passaporte para o Europeu"

- "Defesa: Faltam 2.500 militares na Força Aérea"

- "Israel avança com invasão de Gaza, Guerra, Reportagem na fronteira de território palestiniano"

- "Condutor fugiu a pé: Informático da RTP morre atropelado por ajudar na A2"

- "Jornada da Juventude: Câmara de Lisboa gasta 34 milhões com visita do Papa"

- "Contas no vermelho: Buraco do FC Porto derrapa para 175 milhões"

- "Hoje, Avançados do Benfica em exame até final do ano"

A Bola

- "Já está, Gonçalo Ramos e Ronaldo qualificam Portugal"

- "FC Porto: Prejuízo de 47,6 milhões de euros, Pinto da Costa diz que quem quer a sua saída deve 'esperar sentado'"

- "Benfica, Rosario central quer levar Di Maria no verão"

- "Sporting: Fresneda moldado à imagem do leão"

- "Sub - 21: Goleada inspirada e passo fundamental rumo ao Europeu"

O Jogo

- "Invicta, Mui nobre e apurada, Euro24, Seleção carimba no Porto qualificação mais rápida de sempre, com dois golos de Ronaldo e outro de Ramos"

- "FC Porto: 'Seriedade intocável no CA', Pinto da Costa, presidente revela encontro positivo com responsáveis da arbitragem"

- "Benfica: Ingleses e italianos por Neres, Otamendi fatura na Argentina após sete anos de jejum"

- "Sporting: Nuno Santos está descontente com o selecionador"

- "Seleção sub-21: Conceição marca e assiste"

Record

- "Limpinho, Vitória vale qualificação -Relâmpago para o Europeu 2024"

- "Sporting: Eintracht larga Morita, Alemães vieram a Lisboa duas vezes para o ver, Amorim fecha a porta ao médio"

- "Benfica: Di Maria pensa ficar apesar do interesse do Rosario"

- "FC Porto: SAD sofre prejuízo de 47,6 milhões de euros, 3.º maior da história"

. Entrevista: Símbolo da Luz celebrou 77 anos com Record, 'É um orgulho ser 'o Toni do Benfica'"