O rosto do terror do Hamas e a esperança no novo Orçamento marcam imprensa nacional

Bom dia. Nos últimos dias, os temas tendem a repetir-se nos jornais, sobretudo os mais marcantes do dia a dia. Neste caso, destaque para o ressurgir do terror da guerra entre Israel e a Palestina, mas também o anúncio e as novidades do Orçamento de Estado para 2024.

A revista Visão:

- "25 de Novembro de 1975. Os protagonistas, os factos e a polémica"

- "Carlos Fiolhais: 'A internet está a ser usada para nos desunir e destruir a democracia'"

- "Fenómeno. Taylor Swift e a máquina de fazer dinheiro"

- "Sondagens. Os erros, as omissões e as esparrelas"

Na revista Sábado:

- "Mohammed Deif. O terrorista mais procurado por Israel"

- "Ana Jorge. Um dia com a provedora que manda nos milhões da Santa Casa da Misericórdia"

- "Investigação SÁBADO. Os lesados da Jornada Mundial da Juventude"

- "Grande reportagem com três famílias. Como vivem e são afetados os irmãos das crianças com cancro"

- "Entrevista com o cantor Fernando Daniel: 'Só consegui ir ao Algarve quando apareci no The Voice. E não foi de férias'"

No Correio da Manhã:

- "Orçamento no seu bolso. Aumento máximo para reformas até 1020 euros"

- "Prepara invasão terrestre. Israel intensifica retaliação em Gaza"

- "Benfica. Schmidt exige mais de Kokçu"

- "Sporting. Hjulmand apanhou 103 multas de trânsito num mês"

- "Grávida desaparecida. Alegado namorado nega relação"

- "Abatido pela PSP. Pulseira não impedia assaltante de roubar"

- "Afogados. Casal morre na praia de Mira"

- "Saúde. Dia decisivo com reunião de médico e ministro"

No Público:

- "Gaza. Crise humanitária agrava-se e ainda não começou a ofensiva terrestre de Israel"

- "Impostos indiretos compensam dois terços de alívio nos diretos"

- "Crédito à habitação. Congelamento da prestação pode implicar pagar mais juros"

- "Novo estatuto. António Costa desbloqueia Direção Executiva do SNS"

- "Leitão Amaro [vice-presidente do PSD]: 'Governo não está a cumprir' acordo do novo aeroporto"

No Jornal de Notícias:

- "Alívio depois do terror. Mais de 150 portugueses chegam a Lisboa provenientes de Israel. Situação humanitária agrava-se em Gaza"

- "Verão fora do tempo arrasa negócio de vestuário e calçado"

- "OE2024. Ordenado de 1500Euro na Função Pública com ganho anual de 875Euro"

- "Remunerações. IRS jovem dá três salários mínimos em cinco anos"

- "Autarquias. Descentralização e impostos fazem subir transferências"

- "Apoios. Governo preferiu baixar IRS a ceder aos professores"

- "Porto. Assaltante violento baleado pela Polícia tinha tentado matar GNR"

- "Metro - Novas linhas em Gondomar, Trofa, Maia e Matosinhos"

- "Cantanhede - Casal afoga-se na praia de Mira"

- "Euro 2024. Martínez blinda seleção"

- "Cultura. 'A Sibila' de Agustina chega hoje aos cinemas"

- "Saúde. Regresso às 35 horas só contratando quatro mil médicos"

No Diário de Notícias:

- "OE24. Governo teve poucas dúvidas em baixar o IRS da classe média em vez de aumentar os professores"

- "Estado. Salário de 1500 euros na Função Pública com ganho de 857 euros anuais"

- "Impostos. Novo IRS vai dar mais três salários mínimos a quem receba 1100 euros"

- "Hamas comparado ao Estado Islâmico enquanto Israel intensifica ataques"

- "Parlamento. Augusto Santos Silva quer PS a celebrar os 50 anos do 25 de Novembro"

- "Aurea Moltó, diretora da Redelcano: 'Com o novo alargamento a Leste, Portugal e Espanha têm de garantir que a UE não esquece esta dimensão Sul'"

- "Adolfo Perret: 'A cozinha peruana é variada, saborosa, muito fresca, muito colorida, de diferentes texturas', diz chef"

- "Habitação. Cerca de 200 mil famílias elegíveis a bonificação de juros com retroativos"

- "'No Verão Passado'. A história de uma paixão assombrada a partir de hoje nas salas de cinema portuguesas"

No Negócios:

- "Apoios aos abates de carros mexem com incentivos aos elétricos"

- "Regime para atrair talentos fica aquém dos residentes não habituais"

- "Fundo criado com excedente vai financiar alta velocidade"

- "Emprego público quase estagna com menor subida do pós-troika"

- "Aquisições podem dar novo ânimo às ações das telecom"

- "Corticeira Amorim abre mais duas fábricas"

- "Remoção de amianto volta ao Parlamento"

- "Habitação. Prestações em atraso impedem adesão a nova moratória"

- "Novo aeroporto. Comissão dá resposta ao PSD e diz que não 'escolhe lados'"

No O Jornal Económico:

- "Tudo o que muda com o OE2024"

- "Pedro Fugas [partner da EY]: 'Proposta de OE é pouca ambiciosa no estímulo ao crescimento e competitividade'"

- "Consulte todas as simulações de IRS elaboradas pela EY para o Jornal Económico"

- "Empresas sem 'descida transversal' do IRC, mas com majoração dos juros na capitalização"

- "PIB deverá descer 1,5% em 2024 com uma taxa de inflação de 2,9%"

No A Bola:

- "Sporting. Diomande lapidado. Como Rúben Amorim o levou da Liga 2 a melhor defesa da Liga em oito meses"

- "FC Porto. Villas-Boas admite candidatar-se à presidência já em abril"

- "Benfica. Musa 'cheio de confiança' e Jurásek 'mais tranquilo com Di María'"

- "Seleção. Diogo Costa vê apuramento ao virar da esquina"

- "SC Braga. Matheus pisca o olho à seleção"

No O Jogo:

- "Alerta amarelo. Dragões são a equipa mais admoestada da Liga, mas apenas a 12.ª no ranking de faltas cometidas"

- "Benfica. 'Bernat? Competição é boa para os dois', Jurásek afirma que a lesão é passado e que está pronto para lutar pelo onze"

- "Sporting. Amorim pressiona renovação de Coates"

- "Braga. Matheus quer poupar adeptos aos sustos"

- "Seleção. Diogo Costa aponta ao pleno de folhas limpas"

- "Entrevista. 'Já fui mais obcecado por treinar um grande', Pedro Caixinha, líder do surpreendente RB Bragantino e eleito o melhor treinador de setembro no Brasileirão, em exclusivo a O Jogo"

E no Record:

- "Sporting. Coates vai renovar até 2025"

- "Benfica. Jurásek promete convencer adeptos mas alinha com o treinador: 'É difícil fazer igual à época passada'"

- "Chaves. O melhor marcador da Liga: 'Duelo com Otamendi será interessante'"

- "FC Porto. Veron tem lesão grave"

- "Polónia. Josué conta noite de terror na prisão: 'Trataram-me como assassino'"

- "Seleção. Diogo Costa orgulhoso: 'Tornámos qualificação fácil'"