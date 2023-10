Autoridades de Gaza afirmam que cerca de 60% dos feridos são mulheres e crianças

As autoridades da Faixa de Gaza, controlada pelo Movimento de Resistência Islâmica (Hamas), afirmaram hoje que "cerca de 60%" dos feridos pelos bombardeamentos de Israel sobre o enclave são mulheres e crianças.

"Aproximadamente 60% dos feridos são mulheres e crianças na Faixa de Gaza", afirmaram na rede social X [antigo Twitter] as autoridades palestinianas, pedindo ainda à população que dê sangue no hospital Al-Shifa e em outros centros de saúde do enclave palestiniano.

O vice-ministro da Saúde de Gaza, Yusef Abu al-Rish, indicou que "as camas estão esgotadas em todos os hospitais" e alertou que "os suprimentos médicos e os medicamentos estão a acabar", numa crise agravada pela decisão de Israel de impor um cerco total ao enclave palestiniano.

O grupo islamita Hamas lançou no sábado um ataque terrestre, marítimo e aéreo sem precedentes contra Israel a partir da Faixa de Gaza, na maior escalada do conflito israelo-palestiniano em décadas.

Além de ter matado centenas de pessoas em Israel, o Hamas raptou mais de uma centena de israelitas e estrangeiros que mantém como reféns na Faixa de Gaza.

O ataque levou Israel a declarar guerra contra o grupo extremista palestiniano e a responder com bombardeamentos contra a Faixa de Gaza.

Desde então, o conflito provocou mais de 1.200 mortos do lado israelita e 1.055 em Gaza desde sábado, segundo dados atualizados hoje pelas duas partes.