Cinco anos de IRS Jovem 'poupam' 6.176 euros em salário de 1.100 euros

Um jovem que comece a trabalhar em 2024, com um salário de 1.100 euros, terá uma redução de quase 6.200 euros nos cinco anos do IRS Jovem, caso beneficie da reformulação prevista na proposta orçamental, segundo a EY.

De acordo com um conjunto de simulações realizadas pela consultora EY, a poupança total conseguida ao longo dos cinco anos do regime que, a partir de 2024, contempla uma isenção de IRS sobre 100% do rendimento no primeiro ano de trabalho, ascende neste caso a 6.176,24 euros - tendo em conta um solteiro sem dependentes.

Face ao modelo do IRS em vigor ainda este ano, haverá, para a mesma tipologia de salário, uma poupança adicional durante os cinco anos do regime de 2.763,83 euros.

Além de uma isenção de IRS sobre 100% do rendimento auferido no primeiro ano de trabalho, a proposta do OE2024 reforça o montante salarial isento de imposto nos anos seguintes, determinando que os jovens pagam imposto sobre 25% do rendimento, no segundo ano de trabalho, enquanto nos dois anos seguintes será sobre 50% do rendimento. No quinto ano a isenção será de 25%.

No modelo atualmente em vigor há isenção de 50% no primeiro ano, de 40% no segundo, de 30% no terceiro e quarto anos e de 20% no quinto e último ano da medida.

Já um jovem com um salário de 1.500 euros terá uma poupança de 10.082 euros durante os cinco anos do regime, o que traduz uma poupança adicional de 5.987 euros face ao modelo de IRS Jovem agora em vigor.

Neste caso, a poupança de IRS é de 2.951 euros no primeiro ano, passando para 2.674 euros no segundo ano e para os 1.782 euros nos terceiro e quarto anos de aplicação. Já no último ano, a poupança no IRS será de 891 euros.

O Governo entregou hoje na Assembleia da República a proposta de Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), que será discutida e votada na generalidade nos dias 30 e 31 de outubro, estando a votação final global agendada para 29 de novembro.