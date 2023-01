Kremlin diz que blindados ocidentais só "prolongarão sofrimento" de ucranianos

A entrega de infantaria blindada e outras armas à Ucrânia, anunciada na semana passada por vários países ocidentais, apenas "prolongará o sofrimento" dos ucranianos e não "mudará" o equilíbrio de poder, declarou hoje o Kremlin.

"A Europa, a NATO e os Estados Unidos já enviaram milhares de milhões de dólares para Ucrânia e entregaram armamentos", disse o porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov, aos jornalistas.

"Fundamentalmente, estas entregas não podem e não vão mudar nada (...). Estas entregas só irão prolongar o sofrimento do povo ucraniano", acrescentou.

Na semana passada, os Estados Unidos anunciaram uma nova ajuda militar à Ucrânia avaliada em mais de três mil milhões de dólares (2,8 mil milhões de euros), incluindo 50 blindados de infantaria do tipo Bradley e dezenas de outros veículos blindados.

Berlim, por sua vez, disse que deverá enviar ao Exército ucraniano 40 veículos blindados "Marder", veículos blindados leves destinados ao transporte de tropas, no primeiro trimestre de 2023, bem como uma bateria de defesa antiaérea Patriot.

O Governo francês declarou que estava a enviar um número não especificado de tanques leves de batalha AMX-10 RC.

Desde o início da ofensiva russa contra a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, os países ocidentais têm apoiado Kiev, fornecendo apoio financeiro e militar, em particular com a entrega de armamento.

As autoridades ucranianas estão a exigir tanques pesados que sejam capazes de serem usados nas operações de assalto, mas os seus aliados recusaram-se a fazê-lo até agora, temendo provocar uma escalada do conflito com Moscovo.