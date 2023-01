Pelo menos 150 manifestantes detidos pela invasão de instituições em Brasília

Pelo menos 150 manifestantes radicais foram detidos na sequência da invasão às sedes dos três poderes em Brasília, indicaram fontes oficiais.

De acordo com o jornal O Globo, os detidos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Especializada da Polícia Civil no Distrito Federal. Pelo menos 30 dos manifestantes radicais foram detidos em flagrante dentro do Senado Federal. De acordo com os meios de comunicação locais, os detidos devem responder pelos crimes de dano ao património, de invasão de prédios públicos, entre outros.

O Presidente brasileiro decretou a intervenção federal em Brasília depois de centenas de apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro terem invadido e vandalizado o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF), sedes dos poderes legislativo, executivo e judicial.

Os manifestantes, que furaram as barreiras de proteção da polícia, pedem uma intervenção militar para derrubar o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma semana após a sua tomada de posse. A Polícia Militar conseguiu, entretanto, recuperar o controlo da sede do STF e o chefe de Estado brasileiro prometeu que todos os responsáveis pelas invasões serão punidos.