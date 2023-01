Presidente dos EUA considera "escandalosa" violência de apoiantes de Bolsonaro

O Presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, considerou "escandalosa" a violência de apoiantes do anterior chefe de Estado brasileiro, Jair Bolsonaro, que invadiram hoje as sedes dos poderes legislativo, executivo e judicial do Brasil.

Esta foi a primeira reação direta do Presidente dos EUA, no Texas, depois de centenas de apoiantes de Jair Bolsonaro terem invadido e vandalizado o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília.

Antes da declaração de Joe Biden, o encarregado de negócios da embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Douglas Koneff, condenou "veementemente" a invasão às sedes dos poderes brasileiro, considerando que se tratou de "ataques à democracia".

Os manifestantes, que furaram as barreiras de proteção da polícia, pedem uma intervenção militar para derrubar o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma semana após a sua tomada de posse.

O Presidente brasileiro decretou a intervenção federal em Brasília e a Polícia Militar conseguiu, entretanto, recuperar o controlo da sede do STF e Lula da Silva prometeu que todos os responsáveis pelas invasões serão punidos.