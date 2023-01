Republicanos falham pela 9.ª vez eleição para câmara baixa do Congresso dos EUA

O republicano Kevin McCarthy voltou a falhar hoje a eleição para a liderança da Câmara dos Representantes dos EUA, após a nona ronda, com os opositores internos a manterem os seus votos em dois candidatos alternativos.

Kevin McCarthy voltou a não conseguir os 218 votos necessários para ser eleito, mantendo o impasse político no Congresso pelo terceiro dia consecutivo.

Tal como na votação anterior, McCarthy recebeu 200 votos de seu partido e o restante apoio republicano foi dividido entre Byron Donalds (17) e Kevin Hern (3), que, por sua vez, votou em McCarthy. Houve, como nas outras rondas, um republicano que se absteve.

Com a nona tentativa falhada, ultrapassam-se as nove rondas necessárias há 100 anos para eleger o presidente da Câmara dos Representantes, a última vez que demorou mais do que uma votação para encerrar o processo, noticiou a agência Efe.

Em contraste, os democratas, apesar de estarem em minoria na Câmara, permanecem unidos à volta da candidatura de Hakeem Jeffries, que ainda assim, naturalmente não consegue os votos necessários para ser eleito.

McCarthy continua determinado a ganhar o lugar e, hoje, garantiu que vai manter a sua candidatura, enquanto o grupo de congressistas próximos de Trump insistem em procurar a escolha de Byron Donalds.

Mas apoiantes e opositores surgem aparentemente cada vez mais desesperados, perante uma situação sem fim à vista, noticiou a agência Associated Press (AP).

Um oponente de McCarthy, Matt Gaetz, da Florida, chegou a votar hoje em Donald Trump, num sinal simbólico, mas claro, das divisões mais amplas sobre o futuro do Partido Republicano.

Já McCarthy foi visto a falar, em conversas particulares na câmara, com congressistas determinados a persuadir os republicanos resistentes a encerrar o impasse que desvaloriza a nova maioria republicana.

"Estamos a ter boas discussões e acho que todos querem encontrar uma solução", realçou McCarthy aos jornalistas pouco antes do início da sessão na câmara baixa do Congresso norte-americano.

De acordo como regulamento do Congresso, a câmara continuará a reunir até que um candidato consiga os 218 votos necessários para a sua liderança.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já qualificou como "vergonhoso" o bloqueio à eleição do novo líder da Câmara de Representantes, devido às divisões internas dos Republicanos.

"Somos o maior país do mundo. Como pode acontecer isto? Já tivemos muitos problemas com ataques às nossas instituições", lembrou o chefe de Estado norte-americano, citado pela estação CNN na quarta-feira, acrescentando que "obviamente" está preocupado com o bloqueio na Câmara.

Alguns dos opositores acusam McCarthy de financiar candidatos mais moderados nas eleições intercalares de novembro, nas quais os conservadores conseguiram retirar o controlo aos democratas, mas ficaram muito aquém dos bons resultados que muitos meios de comunicação social previam.

Outros criticam McCarthy por não negociar com eles a reforma das regras do debate e os nomes para liderar as comissões do Congresso no novo mandato.

O líder da Câmara dos Representantes é a terceira maior autoridade do país, depois do Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e da vice-Presidente, Kamala Harris, que também preside ao Senado.