Amazon prepara-se para cortar 17.000 empregos

A empresa multinacional de tecnologia norte-americana Amazon prepara-se para demitir 17.000 funcionários, mais do que o estimado anteriormente, adiantou hoje o Wall Street Journal.

Este plano de corte de empregos é o maior no setor de tecnologia nos Estados Unidos. É também a maior redução de pessoal na história da empresa sediada em Seattle, no estado de Washington.

O Wall Street Journal, que cita fontes próximas da gigante da distribuição, recorda que a Amazon já tinha anunciado em novembro de 2022 o plano de cortar 10 mil postos de trabalho.

No final de setembro do ano passado, a empresa contava com 1,54 milhões de colaboradores em todo o mundo, sem incluir os sazonais recrutados em períodos de maior atividade, nomeadamente nas épocas festivas.