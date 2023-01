Biden vai visitar fronteira com México perante vaga de candidatos a asilo

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse hoje que tenciona visitar a fronteira com o México, no contexto do seu encontro na próxima semana na capital mexicana com os líderes dos Estados vizinhos.

"É a minha intenção. Estamos a trabalhar nos detalhes", disse Biden a jornalistas, durante uma viagem ao Estado do Kentucky.

A fronteira EUA-México tem testemunhado um aumento massivo de migrantes, mesmo que uma lei de saúde pública dos EUA permita às autoridades norte-americanas impedir a entrada aos candidatos a asilo.

Não foi especificada qual a parte da fronteira à qual Biden se vai deslocar.

O Presidente norte-americano vai reunir-se na Cidade do México, na segunda-feira, com o presidente mexicano, Andres Manuel Lopez Obrador, e o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau.

Biden esteve no Kentucky a visitar obras rodoviárias, que receberam financiamento federal, ao abrigo de uma lei de infraestruturas, que teve apoio bipartidário.