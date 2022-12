Sete pessoas foram mortas e 29 feridas em atropelamento num carnaval na Nigéria

Sete pessoas foram mortas e 29 feridas quando um carro foi contra uma multidão de participantes num grande carnaval em Calabar, no sudeste da Nigéria, informou na terça-feira o responsável local pela Segurança Rodoviária.

"Um Toyota Camry perdeu o controlo e embateu contra uma multidão de espectadores" que assistiam a um desfile de motociclistas, em frente à mesquita Bogobiri, informou Maikano Hassan, comandante da Segurança Rodoviária em Calabar, a capital do estado de Cross River.

"Sete pessoas morreram e 29 estão a receber cuidados médicos, algumas das quais em estado crítico", fez saber Hassan numa declaração emitida na terça-feira.

Cinco crianças, três raparigas e dois rapazes, constam entre os feridos, acrescentou a mesma fonte.

Todos os anos, a cidade de Calabar acolhe um dos carnavais mais famosos da Nigéria e da África Ocidental durante o mês de Dezembro. De acordo com o portal oficial do evento, cerca de dois milhões de pessoas afluem todos os anos ao local para participar nas festividades.

O governador do Estado de Cross River, Ben Ayade, exortou na terça-feira as forças de segurança a deterem o condutor, que fugiu do local.

Ayade deu ainda ordem para que seja conduzida "uma investigação imediata" por forma a compreender "como o condutor conseguiu passar pelos postos de controlo de segurança e aceder às estradas que estavam fechadas ao público", de acordo com uma declaração citada pela agência France Presse.