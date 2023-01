Banco de Portugal retirou de circulação 10.732 notas contrafeitas em 2022, menos 1%

O Banco de Portugal (BdP) anunciou hoje ter retirado de circulação um total de 10.732 notas de euro contrafeitas em 2022, menos 1% que as 10.836 do ano anterior e representando 2,86% das apreensões no Eurosistema.

Segundo salienta o regulador e supervisor bancário, "a quantidade de contrafações detetadas é residual quando comparada com o total de notas em circulação".

No ano passado, a denominação de 10 euros foi a mais apreendida em Portugal, e não a de 20 euros, como em anos anteriores: Foram apreendidas 3.533 notas de 10 euros contrafeitas e 3.367 notas de 20 euros, o que compara com 3.347 e 4.324, respetivamente, em 2021.

Já de 50 euros foram retiradas 2.220 notas (1.672 em 2021), seguindo-se a denominação de 100 euros, da qual foram apreendidas 947 notas em 2022, contra 474 no ano anterior.

A denominação de 500 euros foi a quinta mais apreendida no ano passado (243 notas, contra 118 em 2021), seguida da de cinco euros (235 notas em 2022 face a 830 no ano anterior) e, finalmente, da de 200 euros (187 notas em 2022 e 71 notas em 2021).

Salientando que "as contrafações apreendidas podem ser identificadas utilizando o método 'Tocar -- Observar -- Inclinar'", o BdP alerta para a importância de os utilizadores verificarem as notas quando as recebem.

"Uma contrafação não é reembolsada, o que implica um prejuízo para a pessoa que a recebe", avisa.