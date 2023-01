Liga Portuguesa Contra o Cancro desafia todos a contribuir com 5 km de exercício físico

Caminhada, corrida, andar de patins, dança ou até nadar, o importante é fazer exercício físico. O desafio é lançado pela Liga Portuguesa Contra o Cancro que em comemoração do Dia Mundial do Cancro, 4 de Fevereiro, pede que "cada um de nós contribua com 5 km de exercício físico".

Os participantes devem partilhar nas 'stories' das suas redes sociais a partir de sábado, 28 de Janeiro, seguindo durante toda a semana, até sábado, 4 de Fevereiro, a prática dos exercícios através da hashtag #LPCCdesafio5Km.

"O que gostaríamos de alcançar, somando o total de iniciativas particulares, é o valor de 40.075 km, que representa o perímetro da Terra. São necessárias 8.015 participações", conclui a LPCC.