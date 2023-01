Apreendidas 161 armadilhas de captura não selectiva e oito aves no distrito do Porto

A GNR apreendeu 161 armadilhas de captura não seletiva e oito aves, na semana passada, no distrito do Porto, no âmbito de uma operação de fiscalização ao comércio de fauna protegida que envolveu 31 estabelecimentos, foi hoje anunciado.

Em comunicado, aquela força militar explica que as apreensões foram realizadas no âmbito da operação Albatroz, que decorreu entre os dias 16 e 20.

Acrescenta que os militares do Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente elaboraram 31 autos de contraordenação após fiscalizarem feiras, mercados e/ou 'petshops' (lojas de animais), drogarias, cooperativas agrícolas, lojas de venda de produtos para animais e outros estabelecimentos que comercializam diversos medicamentos veterinários.

Da operação resultou a apreensão de 162 armadilhas de captura não seletiva, oito faisões (Phasianus colchicus), dois verdilhões (Carduelis chloris) e um grou-coroado-oriental (Balearica regulorum).

Dos 31 autos levantados, 11 foram por comercialização de meios e formas de captura não seletivas, sete por falta de licença para detenção de espécies exóticas, cinco por detenção de canídeos sem vacinação antirrábica válida, dois por falta de registo de criador, dois por não atualização do inventário das espécies, um por falta de autorização para detenção e criação de espécies cinegéticas, um por falta de documentação no âmbito do Comércio Internacional de Espécies Selvagens Ameaçadas de Extinção (CITES), um por não encaminhamento de veículos em fim de vida e um por queima de resíduos.

A Guarda Nacional Republicana, através do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), tem como preocupação diária a proteção dos animais, apelando à denúncia de situações de âmbito ambiental.