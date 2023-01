Cinco pessoas foram mortas por um atirador na Geórgia

Cinco pessoas, incluindo um polícia, foram mortas e várias ficaram feridas por um atirador que depois se suicidou, no leste da Geórgia, afirmaram hoje as autoridades locais.

O crime ocorreu na noite de quinta-feira em Sagarejo, uma cidade de 10 mil habitantes localizada a cerca de cinquenta quilómetros a leste de Tbilissi.

Segundo o Ministério do Interior da Geórgia, o homem atirou com uma arma automática da varanda de um apartamento, matando quatro pessoas no pátio do prédio, além de um polícia que havia se deslocado ao local.

Além disso, cinco pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, segundo a mesma fonte.

"Um comando das forças especiais esteve no local e pediu ao atirador que se rendesse. Claro que este voltou a disparar" declarou o ministro do Interior da Geórgia, Vakhtang Gomelauri.

Quando as forças especiais arrombaram a porta do apartamento, o suspeito cometeu suicídio com um tiro na cabeça, acrescentou o ministro.

Os motivos do atirador ainda não foram esclarecidos pelas autoridades.

De acordo com as informações iniciais, o homem, nascido em 1974, serviu nas forças armadas da Geórgia entre 2006 e 2021 e foi destacado para o Afeganistão, segundo Gomelauri.

Estes homicídios causaram um choque na Geórgia, onde os incidentes envolvendo armas de fogo são frequentes, mas os assassinatos em massa são raros.

Em outubro, um homem abriu fogo num restaurante em Batumi, no oeste do país, matando uma pessoa.

O país, que ainda recupera de uma guerra-relâmpago perdida contra a Rússia em 2008, está a ser abalado há vários meses por uma crise política ligada à prisão do ex-presidente Mikheil Saakashvili.