Morreram menos pessoas em 2022 e mais de uma em cada cinco foi por covid-19

No ano passado morreram em Portugal 124.755 pessoas, menos 430 do que no ano anterior, e mais de um em cada cinco óbitos deveram-se à covid-19, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo os dados divulgados pelo INE, em 2022 registaram-se em Portugal 124.755 óbitos, menos 430 (-0,3%) do que em 2021 e mais 1.035 (0,8%) do que no primeiro ano da pandemia (2020).

O INE indica ainda que no ano passado 6.986 pessoas morreram por covid-19 (11.988 em 2021 e 6.986 em 2020), correspondendo a 5,5% do total de óbitos.