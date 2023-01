Marcelo reúne hoje com Lula

O chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, vai reunir-se hoje com o Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto, em Brasília.

A reunião com Lula da Silva, que no domingo foi empossado como 39.º Presidente do Brasil, está marcada para as 12:00 locais (15:00 em Lisboa).

Marcelo Rebelo de Sousa já anunciou que Lula da Silva irá a Portugal em visita de Estado e para uma cimeira luso-brasileira entre 22 e 25 de Abril, ressalvando que as relações luso-brasileiras com o Presidente do Brasil "estão a começar muito bem".

O Presidente português acrescentou que nessa ocasião deverá também ser feita "finalmente a entrega" do Prémio Camões que está "há muito tempo para ser entregue a três premiados ao longo dos últimos anos", um dos quais ao cantor brasileiro Chico Buarque.

O chefe de Estado português recebeu Lula da Silva enquanto Presidente eleito no Palácio de Belém, em Lisboa, em 18 de novembro.